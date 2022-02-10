"У Москвы еще есть время остановить агрессию против Украины" - Великобритания

15:27 10 Февраль Киев, Украина

На фоне дальнейшего повышения Россией напряженности вокруг Украины Великобритания подчеркнула российскому руководству о недопустимости новых российских силовых действий.

«Мы не можем игнорировать стягивание более 100 тысяч солдат на украинской границе и попыток подорвать украинский суверенитет и территориальную цельность», - заявила глава британского министерства иностранных дел Элизабет Трасс российскому коллеге Сергею Лаврову.

Она подчеркнула, что «война в Украине была бы катастрофической для российского и украинского народов и для европейской безопасности», а также напомнила, о предупреждениях Запада, «что любое вторжение в Украину будет иметь огромные последствия и повлечет за собой тяжелую цену» для России



Российский министр иностранных дел Лавров на совместной пресс-конференции повторил, что Москва никому не угрожает, но пожаловался на то, что он назвал угрозой со стороны Украины и НАТО.



Лавров также назвал власти в Киеве «незаконным режимом» и заявил, что Москва фактически отвергла свои обязательства в соответствии с Будапештским меморандумом об уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.



Элизабет Трасс посещала Москву 10 февраля, в то время как британский премьер-министр Борис Джонсон побывал в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, а затем улетел на переговоры в Варшаву.



Джонсон призвал, чтобы Европа, отвергнув требование России закрыть двери альянса перед Украиной, твердо стояла на своих принципах: «Это включает в себя безопасность каждого союзника НАТО и право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО».



Тем временем Украина выразила обеспокоенность новыми силовыми действиями Москвы, указав, что



Одновременно Россия начала военные маневры в Беларуси, задействовав многотысячные силы в боевой готовности. Российский министр иностранных дел Лавров на совместной пресс-конференции повторил, что Москва никому не угрожает, но пожаловался на то, что он назвал угрозой со стороны Украины и НАТО.Лавров также назвал власти в Киеве «незаконным режимом» и заявил, что Москва фактически отвергла свои обязательства в соответствии с Будапештским меморандумом об уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины.Элизабет Трасс посещала Москву 10 февраля, в то время как британский премьер-министр Борис Джонсон побывал в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, а затем улетел на переговоры в Варшаву.Джонсон призвал, чтобы Европа, отвергнув требование России закрыть двери альянса перед Украиной, твердо стояла на своих принципах: «Это включает в себя безопасность каждого союзника НАТО и право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО».Тем временем Украина выразила обеспокоенность новыми силовыми действиями Москвы, указав, что Россия фактически блокировала мореходство в Азовском море и в водах Черного моря, объявив там свои военные маневры.Одновременно Россия начала военные маневры в Беларуси, задействовав многотысячные силы в боевой готовности.

«Количество российских войск увеличивается. Время предупреждения о возможном нападении уменьшается», - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Джонсоном.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не представляет угрозы для России, но сказал, что российские действия создали «опасный момент для европейской безопасности» и что альянс «должен быть готов к худшему, оставаясь преданным поискам политического решения».