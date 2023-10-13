У Минобороны Украины появится медицинский департамент

18:40 13 октября Киев, Украина

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента оборонного ведомства. Это позволит Минобороны начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских военных.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

"Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества производимых в Украине турникетов теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в Соединенных Штатах", – сказала Калмыкова.

В настоящее время в Вооруженных силах Украины утвержден перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество. После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, поступившие в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, не соответствующие стандартам, будут изъяты и заменены на качественные.