У Кремля прозрение: Украина и Россия - не "братские народы"

Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что украинцы уже не "братский народ" для россиян, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление и создал небольшой опрос.
Об этом он сообщает в своем Twitter-аккаунте.
Так, министр предложил три варианта для голосования относительно следующего прозрения Кремля:
1. Прекратить ли агрессию.
2. Крым - это Украина.
3. Дальше прозреют не скоро.
1. Прекратить ли агрессию.
2. Крым - это Украина.
3. Дальше прозреют не скоро.
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