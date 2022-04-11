У Кремля прозрение: Украина и Россия - не "братские народы"

20:54 13 ноября Киев, Украина

Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что украинцы уже не "братский народ" для россиян, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление и создал небольшой опрос. 
 
Об этом он сообщает в своем Twitter-аккаунте.
"В Кремле маленькое прозрение. Украина и Россия не "братские народы". Ваши прогнозы, какое прозрение будет следующим?", - написал Кулеба.
Так, министр предложил три варианта для голосования относительно следующего прозрения Кремля:

1. Прекратить ли агрессию.
2. Крым - это Украина.
3. Дальше прозреют не скоро.
 