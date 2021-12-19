У Кивы отобрали ученую степень, а причастных к ее получению наказали

18:34 30 Ноябрь Киев, Украина

Аттестационная коллегия Минобразования отменила решение о присуждении нардепу от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.



Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования ВР Юлия Гришина .



Трехчасовая защита диссертации Кивы прошла в апреле в Госинституте подготовки кадров госслужбы. На открытое заседание тогда не пустили ряд журналистов, среди которых был и расследователь Даниил Мокрик, нашедший поддельные справки в научной работе.



Оказалось, что Кива соврал об участии в двух научных конференциях МАУП в 2018 и 2019 годах, ведь причастные к организации этих мероприятий не смогли ничего вспомнить о нардепе. Также страниц в научных сборниках, на которые ссылался автор диссертации, не существует в официальных изданиях.



Несмотря на это, работой Кивы заинтересовались, например, в правоохранительном комитете Верховной Рады, главой которого в январе 2021-го был ныне министр МВД Денис Монастырский. В справке, подписанной Монастырским и добавленной в диссертацию, говорится, что результаты работы вызвали интерес и уже внедряются на практике в комитете.



По словам Гришиной, кроме лишения Кивы степени, к ответственности будут привлечены и руководитель спецсовета, научный руководитель и выступающие на защите оппоненты. Комиссия весной единогласно голосовала за назначение степени кандидата наук, который бы позволил нардепу получать надбавку 15% к должностному окладу.