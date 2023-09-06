У ЕС есть предложение по использованию российских активов

13:11 30 августа Киев, Украина





Об этом заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд.



По его словам, ведомство сотрудничало с Советом ЕС для изучения разных путей решения этого вопроса. Еврокомиссия в ближайшее время сделает предложение об использовании замороженных активов рф. Она будет юридически обоснована и будет содержать позиции государств-членов ЕС.Об этом заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд.По его словам, ведомство сотрудничало с Советом ЕС для изучения разных путей решения этого вопроса.

"Мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС. Идут интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", — сказал Виганд.

Он не уточнил, когда именно официально прозвучит предложение Спикер добавил, что лидеры стран ЕС обсуждали этот вопрос на заседании Евросовета. По его словам, законодательное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью 2023 года.