У Байдена не считают, что война в Украине "зашла в тупик"

06:59 23 августа Киев, Украина





Соответствующее заявление американское чиновник сделало во время брифинга 22 августа, передает Sky News.



Салливан отметил, что в Соединенных Штатах всегда четко осознавали, что поле боя в Украине "очень динамично", а с "обеих сторон происходят атаки и оборона во многих местах вдоль протяженной линии фронта". Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан опроверг утверждение о том, что война в Украине якобы "зашла в тупик".Соответствующее заявление американское чиновник сделало во время брифинга 22 августа, передает Sky News.Салливан отметил, что в Соединенных Штатах всегда четко осознавали, что поле боя в Украине "очень динамично", а с "обеих сторон происходят атаки и оборона во многих местах вдоль протяженной линии фронта".

"Украинцы преуспевают на юге на фоне постоянных российских атак. Мы видим, как она (Украина — Ред.) продолжает методично и систематически отвоевывать территории", — добавил советник президента США.

Ранее некоторые западные СМИ предполагали, если Украина в ближайшее время не добьется серьезных успехов, то война может "зайти в тупик". В то же время указывали, что москве выгодно затягивать боевые действия, потому что она надеется на появление усталости у союзников и уменьшение поддержки Киева.