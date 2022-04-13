У Армии рф осталось 80% боевой мощи - Пентагон

Согласно информации высокопоставленного представителя Министерства обороны США, российская армия потеряла в Украине 20% боевой мощи, передает CNN
По словам источника, у россии осталось «чуть более 80%» боевой мощи в собранном виде. Речь идет о военных ресурсах, которые были собраны перед вторжением. Чиновник также сообщил, что Москва запустила по Украине более 1540 ракет.
Ранее в Пентагоне заявили, что россия пытается пополнить запасы и укрепить силы для наступления на Донбасс. По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, колонна военной техники движется к украинскому городу Изюм. Линейка транспортных средств включает в себя «командный пункт, батальон материального обеспечения, возможно, винтокрылую и другую поддержку пехоты».
Чиновник также сообщил, что россия пытается укрепить свои позиции к юго-западу от Донецка, в первую очередь, артиллерийскими подразделениями.
При этом в Пентагоне не считают это «новым наступлением» на Донбасс — россия просто усиливает уже имеющиеся там войска.
В Минобороны США также рассматривают варианты обучения большего количества украинцев работе с беспилотной системой Switchblade. Но чиновник сказал, что никаких решений о том, «как это будет выглядеть, сколько времени займет, где это будет, и кто будет тренироваться», пока не приняли.
Ранее сообщалось, что россия и Украина начали готовиться к битве за Донбасс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что она «будет напоминать Вторую мировую войну с ее крупными операциями и маневрами, в которых были задействованы тысячи танков, бронемашин, самолетов и артиллерия».
После отвода российских войск из-под Киева и Чернигова, министр обороны Сергей Шойгу назвал "освобождение" Донбасса главной целью войны в Украине. россия также сменила командующего боевыми действиями на генерала Александра Дворникова с большим опытом работы в Сирии и начала стягивать войска на восток Украины. По оценкам Пентагона, сейчас в районе Донбасса или рядом с ним находятся более 40 российских батальонных тактических групп.
В связи с наращиванием российских сил на востоке страны украинское правительство попросило своих союзников предоставить больше оружия. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они «проверили, в каких именно системах вооружения нуждается Украина, и разработали планы по их быстрой доставке».
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