Тысячи украинцев возле здания Еврокомиссии провели акцию в поддержку евроинтеграции

Вокруг здания Европейской комиссии в Брюсселе украинцы устроили живую цепь, выступая за предоставление стране статуса кандидата-члена в Евросоюзе.
Соответствующее видео в понедельник, 13 июня, опубликовало Радио Свобода.
Присутствующие держали в руках украинские флаги и скандировали "Ukraine is Europe".
Напомним, двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. После переговоров с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что ЕК завершит обсуждение заключения относительно статуса кандидата в члены ЕС для Украины до конца следующей недели.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии