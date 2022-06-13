Тысячи украинцев возле здания Еврокомиссии провели акцию в поддержку евроинтеграции

14:40 13 июня Киев, Украина

Вокруг здания Европейской комиссии в Брюсселе украинцы устроили живую цепь, выступая за предоставление стране статуса кандидата-члена в Евросоюзе.


Соответствующее видео в понедельник, 13 июня, опубликовало Радио Свобода.
"Вот так украинцы в Брюсселе требовали для Украины статус кандидата на членство в ЕС", - говорится в сообщении.

Присутствующие держали в руках украинские флаги и скандировали "Ukraine is Europe".
 

Напомним, двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. После переговоров с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что ЕК завершит обсуждение заключения относительно статуса кандидата в члены ЕС для Украины до конца следующей недели.