Турецкие СМИ исказили слова Зеленского о войне Израиля против ХАМАСа

Турецкие средства массовой информации исказили слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные им в интервью каналу NBC News, относительно военной операции Израиля против боевиков ХАМАС, сообщает посольство Украины в Турции.
Украинское дипломатическое ведомство выразило свое несогласие с некорректным толкованием турецкими медиа высказываний главы государства.
В официальном заявлении указывается, что Зеленский в своем интервью говорил о "тех, кто разжигает вражду и использует террор", обращая внимание на россию и Иран как спонсоров терроризма. В посольстве отмечают, что россия и Иран являются явными заинтересованными сторонами в развитии конфликта на Ближнем Востоке и вовлечении различных народов в эту войну.
Посольство подчеркнуло, что текущее искажение слов Зеленского используется для привнесения негативной реакции в турецкое общество и что такой подход вполне удовлетворяет интересам москвы.
Дипломаты также выразили благодарность Турции за поддержку Украины.
Украинское дипломатическое ведомство выразило свое несогласие с некорректным толкованием турецкими медиа высказываний главы государства.
В официальном заявлении указывается, что Зеленский в своем интервью говорил о "тех, кто разжигает вражду и использует террор", обращая внимание на россию и Иран как спонсоров терроризма. В посольстве отмечают, что россия и Иран являются явными заинтересованными сторонами в развитии конфликта на Ближнем Востоке и вовлечении различных народов в эту войну.
Посольство подчеркнуло, что текущее искажение слов Зеленского используется для привнесения негативной реакции в турецкое общество и что такой подход вполне удовлетворяет интересам москвы.
Дипломаты также выразили благодарность Турции за поддержку Украины.
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