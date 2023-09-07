Турецкая компания Şişecam Group в списке спонсоров войны - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) включило турецкую компанию Şişecam Group в список международных спонсоров войны, поскольку она продолжает поддерживать бизнес с россией и остается крупнейшим экспортером в своей отрасли в россии, как сообщила пресс-служба агентства.
Şişecam Group производит более 1,5 миллиона тонн стекла ежегодно в россии и инвестировала более 1,25 миллиарда долларов США в различные проекты. Компания также обеспечивает рабочие места для более чем 3 400 сотрудников на своих российских заводах. Дочерние компании Şişecam Group выплатили свыше 11,2 миллиона долларов США налогов в россии за 2022 год.
Основными направлениями деятельности компании являются стекольное и химическое производство. Şişecam Group занимает лидирующие позиции в мире по производству стеклянной посуды, стеклянной тары, и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.
Выручка компании Şişecam в 2022 году составила 3,6 миллиарда долларов, а чистая прибыль достигла 740 миллионов долларов.
Также отмечается, что с начала российской агрессии в 2014 году, Şişecam Flat Glass начала производство архитектурного и автомобильного стекла в россии, а также производство военных "Шахедов".
НАПК подчеркивает, что российские законы обязывают работодателей сотрудничать с властями в мобилизационной кампании, включая предоставление личных данных сотрудников в военкомат.
Компания Şişecam Group не предпринимала попыток осудить агрессию россии против Украины, как отмечает НАПК.
Şişecam Group производит более 1,5 миллиона тонн стекла ежегодно в россии и инвестировала более 1,25 миллиарда долларов США в различные проекты. Компания также обеспечивает рабочие места для более чем 3 400 сотрудников на своих российских заводах. Дочерние компании Şişecam Group выплатили свыше 11,2 миллиона долларов США налогов в россии за 2022 год.
Основными направлениями деятельности компании являются стекольное и химическое производство. Şişecam Group занимает лидирующие позиции в мире по производству стеклянной посуды, стеклянной тары, и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.
Выручка компании Şişecam в 2022 году составила 3,6 миллиарда долларов, а чистая прибыль достигла 740 миллионов долларов.
Также отмечается, что с начала российской агрессии в 2014 году, Şişecam Flat Glass начала производство архитектурного и автомобильного стекла в россии, а также производство военных "Шахедов".
НАПК подчеркивает, что российские законы обязывают работодателей сотрудничать с властями в мобилизационной кампании, включая предоставление личных данных сотрудников в военкомат.
Компания Şişecam Group не предпринимала попыток осудить агрессию россии против Украины, как отмечает НАПК.
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