Турецкая компания Baykar построит завод в Украине за два года — гендиректор

"Наш план продвигается вперед. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования завершена. И мы будем двигаться вперед со строительством фактически... в течение двух лет мы хотели бы закончить его", - сказал генеральный директор в кулуарах оборонной выставки SAHA в Стамбуле.