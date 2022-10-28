Турецкая компания Baykar построит завод в Украине за два года — гендиректор

Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине через два года.
Об этом заявил ее генеральный директор Халук Байрактар в комментарии Reuters.
В рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением россии в Украину 24 февраля, компания Baykar согласилась построить свой завод в Украине.
Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил агентству Reuters, что планы продвигаются вперед, несмотря на некоторые препятствия, созданные российским вторжением.
Об этом заявил ее генеральный директор Халук Байрактар в комментарии Reuters.
В рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением россии в Украину 24 февраля, компания Baykar согласилась построить свой завод в Украине.
Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил агентству Reuters, что планы продвигаются вперед, несмотря на некоторые препятствия, созданные российским вторжением.
Напомним, 19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовит соглашение с Турцией, которое позволит строительство завода беспилотников Bayraktar.
В августе 2022 стало известно, что турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, в том числе ударный Bayraktar TB2, уже зарегистрировалась в Украине и приобрела участок для строительства завода.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии