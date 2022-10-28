Турецкая компания Baykar построит завод в Украине за два года — гендиректор

10:19 28 октября Киев, Украина

Турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине через два года.

Об этом заявил ее генеральный директор Халук Байрактар в комментарии Reuters.

В рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного непосредственно перед вторжением россии в Украину 24 февраля, компания Baykar согласилась построить свой завод в Украине.

Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил агентству Reuters, что планы продвигаются вперед, несмотря на некоторые препятствия, созданные российским вторжением.
"Наш план продвигается вперед. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования завершена. И мы будем двигаться вперед со строительством фактически... в течение двух лет мы хотели бы закончить его", - сказал генеральный директор в кулуарах оборонной выставки SAHA в Стамбуле.
Напомним, 19 июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готовит соглашение с Турцией, которое позволит строительство завода беспилотников Bayraktar.
 
В августе 2022 стало известно, что турецкая компания Baykar Makina, производящая беспилотные летательные аппараты, в том числе ударный Bayraktar TB2, уже зарегистрировалась в Украине и приобрела участок для строительства завода.