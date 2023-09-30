Турецкая компания Baykar инвестирует $100 млн в три проекта в Украине

13:12 30 сентября Киев, Украина

Международный форум оборонных индустрий, который прошел в Киеве, принес заметные и очень значительные результаты. Одним из них стало укрепление и расширение сотрудничества с турецкой компанией Baykar. Во время форума генеральный директор компании Халюк Байрактар заявил, что их компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине.

По его словам, строительство завода по производству беспилотников будет завершено через 1,5 года.

"У нас в Украине три основные инвестиции. Одна из них - завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 лет. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", - рассказал Байрактар.

Он отметил, что производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона - беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", - отметил руководитель турецкой компании.

Он добавил, что нынешняя война стала войной беспилотных летательных аппаратов, и Украина имеет в ней некоторое преимущество, в частности, благодаря использованию различных типов аппаратов, хотя это и сложно реализовать. Особенно важно при таких условиях обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому применяемые в Украине "байрактары" были оборудованы рядом уникальных систем.

Гендиректор Baykar отметил поддержку Украины. По его словам, все донаты как от компании Baykar, так и Украины, Польши были использованы, в частности, на приобретение радарных систем. Общий объем этих донатов составил 106 миллионов долларов.

Напомним, в Альянс оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран.

Ранее сообщалось, что Украина и США разработают план совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны.