Турецкая компания Baykar инвестирует $100 млн в три проекта в Украине

Международный форум оборонных индустрий, который прошел в Киеве, принес заметные и очень значительные результаты. Одним из них стало укрепление и расширение сотрудничества с турецкой компанией Baykar. Во время форума генеральный директор компании Халюк Байрактар заявил, что их компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует 100 миллионов долларов в три проекта в Украине.
По его словам, строительство завода по производству беспилотников будет завершено через 1,5 года.
Он отметил, что производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона - беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.
Он добавил, что нынешняя война стала войной беспилотных летательных аппаратов, и Украина имеет в ней некоторое преимущество, в частности, благодаря использованию различных типов аппаратов, хотя это и сложно реализовать. Особенно важно при таких условиях обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому применяемые в Украине "байрактары" были оборудованы рядом уникальных систем.
Гендиректор Baykar отметил поддержку Украины. По его словам, все донаты как от компании Baykar, так и Украины, Польши были использованы, в частности, на приобретение радарных систем. Общий объем этих донатов составил 106 миллионов долларов.
Напомним, в Альянс оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран.
Ранее сообщалось, что Украина и США разработают план совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны.
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