Турция вывезет погибших и раненных из Мариуполя. Необходимо согласование с путиным
12:51 05 апреля Киев, Украина
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на вывоз из Мариуполя тел погибших защитников и раненых.
Об этом он сообщил в интервью украинским журналистам.
"Мы договорились сегодня с Турцией. Она готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. Вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших", - сказал он в интервью украинским журналистам, показанным в рамках телемарафона во вторник .
"Мы ждем согласования от Путина. От этого зависит этот момент. Если не удастся - мы точно будем знать, что лично президент России не дает этой возможности", - сказал Зеленский.
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