Турция возглавила миротворцев НАТО в Косово

Турция впервые взяла на себя руководство миротворческим контингентом НАТО в Косово (KFOR) в связи с усугубившимися напряженностями после провокации просербских сил в конце сентября.
Об этом сообщила пресс-служба KFOR.
Предшественником Турции на посту руководителя миротворческой миссии KFOR была Италия. Генерал Анджело Микеле Ристучча, глава миротворческой миссии НАТО KFOR, передал свои полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу на церемонии, проведенной в Приштине.
Миссия KFOR была создана в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году и на данный момент включает в себя 4500 военнослужащих из 27 стран, включая шесть стран, которые не являются членами НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба KFOR.
Предшественником Турции на посту руководителя миротворческой миссии KFOR была Италия. Генерал Анджело Микеле Ристучча, глава миротворческой миссии НАТО KFOR, передал свои полномочия турецкому генералу Озкану Улутасу на церемонии, проведенной в Приштине.
Миссия KFOR была создана в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году и на данный момент включает в себя 4500 военнослужащих из 27 стран, включая шесть стран, которые не являются членами НАТО.
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