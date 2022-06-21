Турция решила более осторожно подходить к вопросу поставок оружия Украине

17:22 21 июня Киев, Украина

Спустя месяцы после того, как беспилотники турецкого производства сыграли решающую роль в защите от вторжения россии, глава Агентства оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна должна проявлять осторожность в отношении поставок большего количества оружия Украине.

Таким образом Турция пытается сохранить статус посредника в общении москвы и Киева, пишет The wall street journal.



Исмаил Демир считает, что только Анкара «может заставить россию и Украину вести переговоры» — это стало возможным в том числе потому, что Турция сохраняла баланс в поставках вооружения обеим странам. Сейчас Анкара готова отправлять Украине средства защиты и сосредоточена на поиске мирного решения конфликта, уточнил чиновник.

«Мы должны иметь возможность разговаривать с обеими сторонами. Кто-то должен быть в контакте с ними, заручиться доверием. Мир для нас важнее всего», — сказал он.

В начале войны украинцы успешно использовали турецкие беспилотники Bayraktar TB-2, купленные в 2019 году. С их помощью ВСУ смогли уничтожить много российской военной техники. В феврале Турция и Украина подписали новое соглашение о поставках боевых дронов Киеву. В марте договоренности были в силе, но затем эта тема стала замалчиваться. Сейчас украинские и турецкие чиновники отказываются коментировать ее. Одно из немногих сообщений касалось передачи Литве беспилотника, для покупки которого с помощью краудфандинга было собрано $6 млн — литовские покупатели собираются передать его украинским военным.



Издание отмечает, что Киев подозревает Анкару в поддержке кремля, хотя в начале войны страна демонстрировала солидарность с Украиной. В начале июня украинский посол обвинил турецких предпринимателей в покупке зерна, вывезенного россией из захваченных районов Украины. В МИД Турции отказались комментировать эту информацию.

«Для турков самое главное — это их собственные интересы», — анонимно сказал WSJ высокопоставленный украинский чиновник.

В марте в Стамбуле прошли мирные переговоры между представителями москвы и Киева, однако они не дали результата и были приостановлены. Сейчас Анкара участвует в решении проблемы с заблокированным украинским зерном и поддерживает сторону россии, которая требует отменить санкции.