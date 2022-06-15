Турция работает с ООН над экспортом украинского зерна без разминирования портов

20:14 15 июня Киев, Украина





Об этом сообщает агентство Reuters.



Чавушоглу указал, что план



В разговоре с журналистами Чавушоглу сказал, что для разминирования украинских портов "нужно некоторое время", а между тем, согласно предложению ООН, можно создать безопасный морской коридор в районах без мин. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна ожидает ответа от рф на создание "безопасного коридора" для экспорта зерна из Украины без проведения работ по разминированию части Черного моря.Об этом сообщает агентство Reuters.Чавушоглу указал, что план ООН предусматривает возможность формирования безопасных маршрутов кораблей без необходимости разминирования украинских портов. Потенциальная потребность разминирования портов особенно беспокоила Киев, поскольку это могло сделать Украину более уязвимой для российского нападения с Черного моря.В разговоре с журналистами Чавушоглу сказал, что для разминирования украинских портов "нужно некоторое время", а между тем, согласно предложению ООН, можно создать безопасный морской коридор в районах без мин.

"Поскольку расположение мин известно, в трех (украинских) портах будут установлены определенные линии безопасности. Таким образом, эти (торговые) суда под руководством украинских научно-спасательных судов, как это предусмотрено планом, могли бы безопасно заходить и выходить из портов без необходимости обезвреживания мин", - сказал Чавушоглу.



Чавушоглу обсуждал план разблокирования украинского экспорта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре на прошлой неделе, но сказал, что необходимы дальнейшие обсуждения с Москвой и Киевом.



Тогда Лавров сказал, что на Украине лежит ответственность за разминирование районов вокруг портов, чтобы коммерческие суда могли к ним подойти.