Турция продолжит усилия по преодолению глобального продовольственного кризиса – Эрдоган

Турция продолжит свои усилия по поиску разрешения глобального продовольственного кризиса, несмотря на выход россии из "зернового соглашения", заключенного при содействии Организации Объединенных Наций.
Об этом 31 октября заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 8 Всемирном конгрессе турецких медиков в Стамбуле, сообщает Anadolu.
Об этом 31 октября заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 8 Всемирном конгрессе турецких медиков в Стамбуле, сообщает Anadolu.
По его словам, благодаря совместному механизму, созданному при поддержке Турции в Стамбуле, удалось обеспечить относительное сокращение продовольственного кризиса, обеспечив поставку 9,3 миллионов тонн украинской пшеницы для стран мира.
При этом министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что проведет вечером 31 октября телефонный разговор с министром обороны россии сергеем шойгу по поводу функционирования зернового коридора, информирует Haber.
Он добавил, что Турция призывает стороны пересмотреть свои решения.
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