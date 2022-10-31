Турция продолжит усилия по преодолению глобального продовольственного кризиса – Эрдоган

14:19 31 октября Киев, Украина

Турция продолжит свои усилия по поиску разрешения глобального продовольственного кризиса, несмотря на выход россии из "зернового соглашения", заключенного при содействии Организации Объединенных Наций.



Об этом 31 октября заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 8 Всемирном конгрессе турецких медиков в Стамбуле, сообщает Anadolu.

"Как известно, около трети мирового производства пшеницы приходится на Украину и россию. Вы являетесь ближайшим свидетелем наших усилий по доставке этой пшеницы в страны, которым грозит голодная смерть", — отметил турецкий президент.

По его словам, благодаря совместному механизму, созданному при поддержке Турции в Стамбуле, удалось обеспечить относительное сокращение продовольственного кризиса, обеспечив поставку 9,3 миллионов тонн украинской пшеницы для стран мира.

"Хотя россия колеблется по этому поводу ( соглашения — ред. ), поскольку такие же возможности для нее не предусмотрены, мы продолжим наши усилия по служению человечеству", — подчеркнул Эрдоган.

При этом министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что проведет вечером 31 октября телефонный разговор с министром обороны россии сергеем шойгу по поводу функционирования зернового коридора, информирует Haber.

"Приостановка этой инициативы не принесет пользы ни россии, ни Украине, ни кому-то другому. Мы ведем переговоры с министром обороны Украины и министром обороны россии. Мы встретимся с ними и попытаемся обеспечить продолжение этой инициативы", - отметил чиновник.

Он добавил, что Турция призывает стороны пересмотреть свои решения.