Турция покупает украденное рф украинское зерно - посол Украины

15:02 03 июня Киев, Украина

Украинский посол в Турции Василий Боднар отметил, что Турция покупает у россии украденое зерно Украины.

Об этом сообщает Reuters.



Посол также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.



Ранее, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от россии отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.



Также перед этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня.



По его словам, на встрече с лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.



Ранее СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.