Турция покупает украденное рф украинское зерно - посол Украины

Украинский посол в Турции Василий Боднар отметил, что Турция покупает у россии украденое зерно Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Посол также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.
Ранее, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от россии отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.
Также перед этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня.
По его словам, на встрече с лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.
Ранее СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.
Посол также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.
Ранее, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и как первый шаг требует от россии отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.
Также перед этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня.
По его словам, на встрече с лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.
Ранее СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.
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