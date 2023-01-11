Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает формулу мира, которую предлагает Украина для окончания войны.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
Глава МИД Турции добавил, что его страна прилагает большие усилия в направлении окончания войны, и взаимодействуем с обеими сторонами: Украиной и россией.
Как сообщалось, в ноябре Президент Владимир Зеленский представил Украинскую формулу мира. В частности, речь идет об обеспечении радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных, выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, выводе российских войск и прекращении боевых действий, возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксация окончания войны.
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