12:45 11 января Киев, Украина





Об этом он сказал на пресс-конференции. Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает формулу мира, которую предлагает Украина для окончания войны.Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Россия заявляет, что сейчас готова к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский предложил мирный план по 10 пунктам. Мы как Турция поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу», – отметил Чавушоглу.



Глава МИД Турции добавил, что его страна прилагает большие усилия в направлении окончания войны, и взаимодействуем с обеими сторонами: Украиной и россией.

«Конечно, наша цель – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война окончится за столом переговоров. Чем быстрее, тем лучше», – сказал он.

Как сообщалось, в ноябре Президент Владимир Зеленский представил Украинскую формулу мира. В частности, речь идет об обеспечении радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных, выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, выводе российских войск и прекращении боевых действий, возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксация окончания войны.