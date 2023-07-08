Турция поддерживает членство Украины в НАТО – заявил Эрдоган

10:07 08 июля Киев, Украина

Во время международного турне Владимир Зеленский посетил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После встречи глав государств, в пятницу, 7 июля, прошла их совместная пресс-конференци. Во время конференции Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс.

"Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу снова подчеркнуть один момент в вашем присутствии: никто не проиграет при создании справедливого мира", - заявил Эрдоган.

Лидер Турции подчеркнул, что со времен аннексии Крыма его страна выступает за территориальную целостность Украины.

"От аннексии, противоречащей международному закону и по сей день, мы заявляем о нашей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Одной из важных причин, почему мы с уверенностью смотрим на будущее Украины, является то, что крымские татары упорно борются за свободу своей страны", - заявил Эрдоган.

Президент Турции также высказался за то, чтобы зерновое соглашение было продлено после 17 июля, когда завершится срок его действия.

Эрдоган также заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги".

"Наши строительные компании, являющиеся лидерами этого рынка в Украине, помогут нашим украинским друзьям в восстановлении страны", - подчеркнул турецкий президент.

Напомним, власти Турции продолжают диалог с Украиной и россией для продолжения Черноморской зерновой инициативы, которая завершается 17 июля.