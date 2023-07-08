Турция поддерживает членство Украины в НАТО – заявил Эрдоган

Во время международного турне Владимир Зеленский посетил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После встречи глав государств, в пятницу, 7 июля, прошла их совместная пресс-конференци. Во время конференции Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс.
Лидер Турции подчеркнул, что со времен аннексии Крыма его страна выступает за территориальную целостность Украины.
Президент Турции также высказался за то, чтобы зерновое соглашение было продлено после 17 июля, когда завершится срок его действия.
Эрдоган также заявил, что Турция будет помогать Украине "встать на ноги".
Напомним, власти Турции продолжают диалог с Украиной и россией для продолжения Черноморской зерновой инициативы, которая завершается 17 июля.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии