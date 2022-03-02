Турция ответила на призыв РФ прекратить военное сотрудничество с Украиной

08:05 01 Июнь Киев, Украина

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз напомнил России о непризнании украинского полуострова частью РФ и заявил, что продажа дронов Киеву или другой столице, является элементом торговых отношений, от которых Турция отказываться не намерена.

Об этом сообщил телеканал NTV.



Отмечается, что таким образом министр ответил российским властям на их "рекомендации" прекратить военное сотрудничество с Украиной.

"Наша позиция по Крыму известна. Мы так же говорим россиянам . Мы говорим, что решение является политическим. Никто не должен обижаться на нашу продажу дронов Украине. Это торговля", - заявил Чавушоглу.

При этом он отметил, что Москва поставляет ракеты в Сирию или другие страны, и Анкара не ставит под сомнение такие ее действия. Кроме того, напомнил глава МИД, соглашение с Киевом о беспилотниках Bayraktar TB2 было заключено много лет назад.



Наконец, Чавушоглу объяснил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты, и Турция намерена его удовлетворить.