16:36 17 августа Киев, Украина

Россия заявила, что подписала контракт на поставку Турции второго полка зенитно-ракетных систем С-400 , но Анкара быстро опровергла утверждения о подписании нового соглашения о покупке.



О новом контракте с Турцией, которая не присоединилась к санкциям за войну в Украине и на 75% увеличила экспорт в россию, вопреки западной торговой блокаде, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) россии Дмитрий Шугаев.



На форуме «Армия-2022», где президент владимир путин вновь заявил о "не имеющем аналогов" российском оружии, Шугаев рассказал, что что договор на поставку С-400 уже подписан и находится в стадии практической реализации, а один из его пунктов предполагает локализацию в Турции производства некоторых компонентов систем.



Достичь уровня С-400 конкуренты еще долго "не смогут", утверждал Шугаев.

«Нет оснований полагать о возможности создания каким-либо государством в ближайшие годы системы, которая по своим ТТХ (тактико-техническим характеристикам. — ТМТ) могла бы приблизиться к ЗРС С-400 „Триумф“», — сказал он.

Но власти Турции незамедлительно опровергли российские заявления, сообщает Bloomberg. Управление оборонной промышленности — монопольный государственный импортер вооружений — сообщил, что условия контракта по С-400, который был подписан пять лет назад и подразумевал поставку лишь одного полка, не изменились.



Сделка с россией, заключенная в 2017 году, подвела Турцию под санкции США. Члена НАТО с крупнейшей армией в Европе исключили из программы поставок американских истребителей F-35, а после начала войны в Украине Госдеп предложил Анкаре отправить купленные у кремля С-400 Украине.



В июне делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адейемо ездила в Турцию, чтобы предупредить местных чиновников и банкиров: за попытку спрятать «грязные» российские деньги или пренебрежение санкционным режимом против россии последуют «вторичные санкции».



Если это предупреждение не будет услышано, Турции может грозить уход западных компаний, сообщили Financial Times западные чиновники. Кроме того, западные банки могут отказаться финансировать сделки с турецкими контрагентами, что ударит по хрупкой экономике Турции, которая испытывает острый дефицит твердой валюты, переживает инфляцию под 80% и нагружена внешним долгом на 451 млрд долларов.