Турция не позволит доставлять в страну зерно, которое рф украла у Украины

16:22 23 июня Киев, Украина

Турция стремится к конструктивной роли и прилагает усилия для выхода из зернового кризиса, в том числе продолжает активные переговоры по данному вопросу как с россией, так и с Украиной.





Чавушоглу назвал план ООН по вывозу зерна из портов в Черном море вполне реальным и заявил, что Турция полностью его поддерживает. Ранее министр утверждал, что экспорт украинского зерна возможен и без разминирования портов: ООН предложила создать безопасный морской коридор по зонам, где нет минной угрозы.



Если в Стамбуле удастся достигнуть договоренности, то будет создан Мониторинговый центр, а также „зона безопасности“ непосредственно за пределами вод Украины. Министр подчеркнул, что Турция не позволит доставлять в страну зерно, похищенное россией или любым другим государством. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Лиз Трасс, пишет турецкое агентство Аnadolu.Чавушоглу назвал план ООН по вывозу зерна из портов в Черном море вполне реальным и заявил, что Турция полностью его поддерживает. Ранее министр утверждал, что экспорт украинского зерна возможен и без разминирования портов: ООН предложила создать безопасный морской коридор по зонам, где нет минной угрозы.Если в Стамбуле удастся достигнуть договоренности, то будет создан Мониторинговый центр, а также „зона безопасности“ непосредственно за пределами вод Украины. Министр подчеркнул, что Турция не позволит доставлять в страну зерно, похищенное россией или любым другим государством.

В свою очередь Трасс заявила, что кризис с поставками украинского зерна необходимо разрешить в течение следующего месяца, иначе начнется настоящий голод. Она предложила оказать любую помощь, чтобы урегулировать проблему.



По словам Трасс, украинские порты должны быть защищены, а коммерческим судам нужно предоставить безопасный коридор.



Соединенное Королевство предлагает весь наш опыт на всех этих направлениях, чтобы обеспечить все необходимое для того, чтобы зерно могло вывозиться беспрепятственно, но это потребует международных усилий.

Ранее Турция заявила, что достигла прогресса в переговорах с россией по вывозу украинского зерна. В результате турецкий сухогруз Azov Concord смог покинуть украинский порт в Мариуполе. Таким образом, корабль стал первым коммерческим судном, прошедшим через блокаду российского военного флота.