Турция надеется на встречу Украины и России в ближайшие дни

12:16 27 апреля Киев, Украина

Переговоры Зеленского и Путина: Турция надеется на встречу президентов в "ближайшие дни"

По словам министра обороны Турции, прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается



Турция надеется, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина состоится в "ближайшие дни". Как заявил, министр обороны Турции Хулуси Акар, в процессе подготовки переговоров еще есть проблемные ситуации.



Об этом он рассказал после Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины, которое состоялось на базе НАТО в Рамштайне.



Акар отметил, на консультационной встрече представители более 40 стран обменились мнениями и обсудили дальнейший план действий по обороне Украины. Турция внимательно следит за развитием событий, отметил министр обороны.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием событий. Судя по полученным новостям, есть некоторые проблемные ситуации. Как и все страны, мы прилагаем различные усилия для их преодоления. Нам нужно открыться. Таким образом, мы считаем, что мирные решения могут быть найдены легче", - указал Акар.

Турция выразила свою позицию касательно сложившейся ситуации, заявил министр обороны. Акар также отметил, что президент его страны Реджеп Эрдоган много раз встречался с Путиным и Зеленским.

"Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни. Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество", - заявил министр обороны Турции.

Также Акар рассказал, обсуждался ли на встрече в Рамштайне вопрос возможного прекращения огня в Украине. По словам министра обороны Турции, прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается.