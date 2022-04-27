Турция надеется на встречу Украины и России в ближайшие дни

Переговоры Зеленского и Путина: Турция надеется на встречу президентов в "ближайшие дни"
По словам министра обороны Турции, прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается
Турция надеется, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина состоится в "ближайшие дни". Как заявил, министр обороны Турции Хулуси Акар, в процессе подготовки переговоров еще есть проблемные ситуации.
Об этом он рассказал после Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины, которое состоялось на базе НАТО в Рамштайне.
Акар отметил, на консультационной встрече представители более 40 стран обменились мнениями и обсудили дальнейший план действий по обороне Украины. Турция внимательно следит за развитием событий, отметил министр обороны.
Турция надеется, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина состоится в "ближайшие дни". Как заявил, министр обороны Турции Хулуси Акар, в процессе подготовки переговоров еще есть проблемные ситуации.
Об этом он рассказал после Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины, которое состоялось на базе НАТО в Рамштайне.
Акар отметил, на консультационной встрече представители более 40 стран обменились мнениями и обсудили дальнейший план действий по обороне Украины. Турция внимательно следит за развитием событий, отметил министр обороны.
Турция выразила свою позицию касательно сложившейся ситуации, заявил министр обороны. Акар также отметил, что президент его страны Реджеп Эрдоган много раз встречался с Путиным и Зеленским.
Также Акар рассказал, обсуждался ли на встрече в Рамштайне вопрос возможного прекращения огня в Украине. По словам министра обороны Турции, прекращение боевых действий крайне важно для гуманитарной ситуации, которая сильно ухудшается.
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