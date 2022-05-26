Турция может стать посредником для вывоза украинского зерна из заблокированных портов

17:59 26 мая Киев, Украина

Турция ведет переговоры с россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Один из них отметил, что россия считает Турцию более «нейтральной», чем другие западные члены альянса, даже несмотря членство последней в НАТО.

«Турция готова внести свой вклад в мониторинг экспорта из Одессы через Черное море», — заявил в среду высокопоставленный европейский дипломат. Он отметил, что Турция традиционно очень сильна в черноморском регионе и изъявляет желание помочь.

У Турции в Черном море есть два фрегата, две подводные лодки и полдюжины патрульных и быстроходных кораблей. Для такой миссии можно быстро снарядить гораздо больше, рассказал Йорук Исик, глава стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer. Гипотетически группа кораблей могла бы патрулировать маршруты продовольственных коридоров, а также искать мины, в установке которых россия и Украина обвиняют друг друга.