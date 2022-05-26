Турция может стать посредником для вывоза украинского зерна из заблокированных портов

Турция ведет переговоры с россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Один из них отметил, что россия считает Турцию более «нейтральной», чем другие западные члены альянса, даже несмотря членство последней в НАТО.
У Турции в Черном море есть два фрегата, две подводные лодки и полдюжины патрульных и быстроходных кораблей. Для такой миссии можно быстро снарядить гораздо больше, рассказал Йорук Исик, глава стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer. Гипотетически группа кораблей могла бы патрулировать маршруты продовольственных коридоров, а также искать мины, в установке которых россия и Украина обвиняют друг друга.
Заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко заявлял, что вывезти зерно из заблокированных украинских портов можно будет только после того, как Запад снимет санкции с российского экспорта. Он сообщил, что россия готова к диалогу с Западом по заблокированным в Украине кораблям, чтобы решить эту проблему «комплексно». Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс назвал такие заявления шантажом.
Постпред россии при ООН Василий Небензя отверг все претензии и обвинил в происходящем Украину. Он заявил, что "Киев заминировал акваторию Черного моря", а также "блокирует порты Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного".
Вместе с тем известно, что в настоящее время Херсон и Мариуполь контролирует российская армия. Об этом, в частности, заявляло минобороны рф.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии