Турция готова стать посредником в переговорах Украины и РФ - Эрдоган

15:42 29 Ноябрь Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое предложение он высказал в ходе встречи с журналистами, передает Anadolu в понедельник, 29 ноября.

«Наша позиция по ситуации в Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с упором на положение крымских татар. Мы не раз обсуждали этот вопрос с Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами », – заявил он.

Что вообще происходит на границах Украины



О переброске российских войск в Украину сообщило 30 октября американское издание The Washington Post. В США обратили внимание, что подразделения вооруженных сил РФ опрокидывают силы ближе к границам Украины.



Через несколько дней Politico опубликовало спутниковые изображения, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками почти в 260 км от границы Черниговской области. Еще ближе к Украине журналисты заметили перемещение танков и артиллерийских установок 4-й танковой дивизии России.



В то же время Минобороны Украины отрицало эту информацию и назвало передислокацию войск РФ «плановыми мерами в рамках перемещения войск после завершения учений». Еще через несколько дней в пограничной службе заявили , что непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов не увидели. Представитель президента Украины Сергей Никифоров также эту информацию отрицал и усомнился в правдивости сообщений американских СМИ.



Уже вскоре стало известно, что глава ЦРУ летал в Москву, чтобы узнать возможное вторжение в Украину, а США предупредили о такой вероятности Евросоюз.