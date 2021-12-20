Турция готова стать посредником в переговорах Украины и РФ - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое предложение он высказал в ходе встречи с журналистами, передает Anadolu в понедельник, 29 ноября.
Что вообще происходит на границах Украины
О переброске российских войск в Украину сообщило 30 октября американское издание The Washington Post. В США обратили внимание, что подразделения вооруженных сил РФ опрокидывают силы ближе к границам Украины.
Через несколько дней Politico опубликовало спутниковые изображения, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками почти в 260 км от границы Черниговской области. Еще ближе к Украине журналисты заметили перемещение танков и артиллерийских установок 4-й танковой дивизии России.
В то же время Минобороны Украины отрицало эту информацию и назвало передислокацию войск РФ «плановыми мерами в рамках перемещения войск после завершения учений». Еще через несколько дней в пограничной службе заявили , что непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов не увидели. Представитель президента Украины Сергей Никифоров также эту информацию отрицал и усомнился в правдивости сообщений американских СМИ.
Уже вскоре стало известно, что глава ЦРУ летал в Москву, чтобы узнать возможное вторжение в Украину, а США предупредили о такой вероятности Евросоюз.
О переброске российских войск в Украину сообщило 30 октября американское издание The Washington Post. В США обратили внимание, что подразделения вооруженных сил РФ опрокидывают силы ближе к границам Украины.
Через несколько дней Politico опубликовало спутниковые изображения, на которых видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками почти в 260 км от границы Черниговской области. Еще ближе к Украине журналисты заметили перемещение танков и артиллерийских установок 4-й танковой дивизии России.
В то же время Минобороны Украины отрицало эту информацию и назвало передислокацию войск РФ «плановыми мерами в рамках перемещения войск после завершения учений». Еще через несколько дней в пограничной службе заявили , что непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов не увидели. Представитель президента Украины Сергей Никифоров также эту информацию отрицал и усомнился в правдивости сообщений американских СМИ.
Уже вскоре стало известно, что глава ЦРУ летал в Москву, чтобы узнать возможное вторжение в Украину, а США предупредили о такой вероятности Евросоюз.
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