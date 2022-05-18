Турция готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но при соблюдении ряда условий

Турция назвала условия, при которых готова поддержать заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Анкара рассчитывает на снятие ограничений со стороны США, введенных после приобретения российского зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщают источники Bloomberg.
Турция также ожидает, что ее включат в программу производства истребителей F-35. Кроме того, Анкара добивается, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия в Турцию, введенные в 2019 году в связи с участием Анкары в войне в Сирии, и осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана (РПК).
16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, так как ни одна из них, по его словам, не имеет «четкой позиции по отношению к терроризму». Эрдоган добавил, что главы МИД Швеции и Финляндии могут не совершать поездки с целью убедить Анкару одобрить их заявку: Турция не даст добро на вступление в НАТО стран, которые вводили против нее санкции.
Анкара обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований.
Напомним, сегодня Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире союзников.
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