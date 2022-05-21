Турция готова ко всем видам сотрудничества, ради мира для афганского народа

Турция имеет тесные исторически сложившиеся связи с афганским народом. К тому же она граничит с Афганистаном и в любой момент может быть втянута в военный конфликт. В непростой ситуации президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Турция готова сотрудничать с талибами, чтобы сохранить мир для афганского народа.
Он подчеркнул, что турецкая сторона может принять лидеров "Талибана".
Он добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции "новой администрации" этой страны на международной арене и облегчит ее работу.
Тем временем с видеобращением к афганскому народу выступил сбежавший президент Ашраф Гани. Он опроверг вывоз сотен миллионов долларов и подтвердил, что находится в ОАЭ.
Добавим, что в "Талибане" рассказали, какой будет новая власть. Боевики считают, что в Афганистане нет никаких оснований для установления демократической власти, а править будет предводитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.
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