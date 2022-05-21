Турция готова ко всем видам сотрудничества, ради мира для афганского народа

07:30 19 августа Киев, Украина

Турция имеет тесные исторически сложившиеся связи с афганским народом. К тому же она граничит с Афганистаном и в любой момент может быть втянута в военный конфликт. В непростой ситуации президент Турции Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Турция готова сотрудничать с талибами, чтобы сохранить мир для афганского народа.

"Независимо от того, кто находится у власти, это требование как нашей приверженности, так и нашего братства - поддержать Афганистан в хорошие и плохие времена", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что турецкая сторона может принять лидеров "Талибана".

"Мы также приветствуем умеренные заявления, сделанные лидерами "Талибана". Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции "новой администрации" этой страны на международной арене и облегчит ее работу.

Тем временем с видеобращением к афганскому народу выступил сбежавший президент Ашраф Гани. Он опроверг вывоз сотен миллионов долларов и подтвердил, что находится в ОАЭ.

Добавим, что в "Талибане" рассказали, какой будет новая власть. Боевики считают, что в Афганистане нет никаких оснований для установления демократической власти, а править будет предводитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.