Турция будет принимать следующую встречу союзников для обсуждения мира в Украине

09:55 05 октября Киев, Украина

Турция уже в октябре готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой мирного саммита.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Встреча запланирована в Стамбуле, по словам людей. Это следует за подобными собраниями в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения мира в Украине.

Ожидается, что на встрече примет участие ограниченное количество официальных представителей, среди которых советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщили источники. россия не приглашена и осудила предыдущие встречи нелегитимными. Представители Белого дома отказались от комментариев.

Украинские чиновники и мировые партнеры пытались убедить страны, в большинстве своем остававшиеся нейтральными по вторжению россии, такие как Бразилия и Индия.