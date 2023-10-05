Турция будет принимать следующую встречу союзников для обсуждения мира в Украине

Турция уже в октябре готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой мирного саммита.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Встреча запланирована в Стамбуле, по словам людей. Это следует за подобными собраниями в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения мира в Украине.
Ожидается, что на встрече примет участие ограниченное количество официальных представителей, среди которых советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщили источники. россия не приглашена и осудила предыдущие встречи нелегитимными. Представители Белого дома отказались от комментариев.
Украинские чиновники и мировые партнеры пытались убедить страны, в большинстве своем остававшиеся нейтральными по вторжению россии, такие как Бразилия и Индия.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Встреча запланирована в Стамбуле, по словам людей. Это следует за подобными собраниями в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения мира в Украине.
Ожидается, что на встрече примет участие ограниченное количество официальных представителей, среди которых советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщили источники. россия не приглашена и осудила предыдущие встречи нелегитимными. Представители Белого дома отказались от комментариев.
Украинские чиновники и мировые партнеры пытались убедить страны, в большинстве своем остававшиеся нейтральными по вторжению россии, такие как Бразилия и Индия.
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