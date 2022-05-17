Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которые «вводили против Турции санкции».
По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет «четкой позиции по отношению к терроризму», передает Daily Sabah. Эрдоган добавил, что главы МИД Швеции и Финляндии могут не совершать поездки с целью убедить Анкару одобрить их заявку: Турция не даст добро на вступление в НАТО стран, которые вводили против нее санкции.
Анкара обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, которые турецкие власти считают террористическими. Кроме того, эти страны, по утверждению Анкары, вводили ограничения на продажу вооружений Турции. Швецию Эрдоган назвал "рассадником террористических организаций". По утверждению президента, террористы есть даже в шведском парламенте.
Швеция и Финляндия в середине мая официально объявили, что намерены подать заявку на вступление в НАТО. К решению отказаться от прежней политики нейтралитета их подтолкнуло вторжение России в Украину.
Для вступления страны в НАТО все три десятка стран, входящих в альянс, должны поддержать ее заявку.
По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет «четкой позиции по отношению к терроризму», передает Daily Sabah. Эрдоган добавил, что главы МИД Швеции и Финляндии могут не совершать поездки с целью убедить Анкару одобрить их заявку: Турция не даст добро на вступление в НАТО стран, которые вводили против нее санкции.
Анкара обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских вооруженных формирований, которые турецкие власти считают террористическими. Кроме того, эти страны, по утверждению Анкары, вводили ограничения на продажу вооружений Турции. Швецию Эрдоган назвал "рассадником террористических организаций". По утверждению президента, террористы есть даже в шведском парламенте.
Швеция и Финляндия в середине мая официально объявили, что намерены подать заявку на вступление в НАТО. К решению отказаться от прежней политики нейтралитета их подтолкнуло вторжение России в Украину.
Для вступления страны в НАТО все три десятка стран, входящих в альянс, должны поддержать ее заявку.
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