Турция разработала план вывоза украинского зерна

07:22 03 июня Киев, Украина

Турция под эгидой ООН подготовила дорожную карту для решения глобального продовольственного кризиса, возникшего из-за продолжающейся российско-украинской войны.

Ожидается, что представители Украины, рф, ООН и Турции встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты, сообщает агентство Anadolu со сылкой на дипломатические источники.



Во время четырехстороннего совещания будут обсуждаться:

маршрут экспорта;

страхование и безопасность кораблей;

очищение моря от мин.

Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.



Отмечается, что вопрос зернового коридора президент Эрдоган также поднимал во время телефонного разговора с главой кремля владимиром путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.