Турция разработала план вывоза украинского зерна

Турция под эгидой ООН подготовила дорожную карту для решения глобального продовольственного кризиса, возникшего из-за продолжающейся российско-украинской войны.
Ожидается, что представители Украины, рф, ООН и Турции встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты, сообщает агентство Anadolu со сылкой на дипломатические источники.
Во время четырехстороннего совещания будут обсуждаться:
Во время четырехстороннего совещания будут обсуждаться:
- маршрут экспорта;
- страхование и безопасность кораблей;
- очищение моря от мин.
Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.
Отмечается, что вопрос зернового коридора президент Эрдоган также поднимал во время телефонного разговора с главой кремля владимиром путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Отмечается, что вопрос зернового коридора президент Эрдоган также поднимал во время телефонного разговора с главой кремля владимиром путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии