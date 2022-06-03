Турция разработала план вывоза украинского зерна

07:22 03 июня Киев, Украина

Турция под эгидой ООН подготовила дорожную карту для решения глобального продовольственного кризиса, возникшего из-за продолжающейся российско-украинской войны. 
 
Ожидается, что представители Украины, рф, ООН и Турции встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты, сообщает агентство Anadolu со сылкой на дипломатические источники.

Во время четырехстороннего совещания будут обсуждаться:
  • маршрут экспорта;
  • страхование и безопасность кораблей;
  • очищение моря от мин.
Всего на мировой рынок планируется представить 20 млн тонн зерна.

Отмечается, что вопрос зернового коридора президент Эрдоган также поднимал во время телефонного разговора с главой кремля владимиром путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.