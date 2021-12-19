Тупицкий не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения

12:05 02 Апрель Киев, Украина

Печерский райсуд столицы перенес заседание по избранию Александру Тупицкому меры пресечения из-за его не явки.

"Принимается решение о переносе заседания на 7 апреля на 10:00", - акцентировал следственный судья Сергей Вовк.

На заседании присутствовал адвокат Тупицкого Александр Телешецкий, прокуроры Алексей Донской, Сергей Новиков.



Сам Тупицкий на заседание не явился.



Прокурор Донской заявил, что без Тупицкого это ходатайство не может быть рассмотрено. По его словам, защита должна объяснить, почему Тупицкий не появился.



Со своей стороны адвокат заявил, что его подзащитный прибыл в суд вместе с ним, но Тупицкий является охраняемым лицом и охрана доложила о невозможности обеспечить его безопасность во время этого заседания.



По словам адвоката, Тупицкий сейчас готовит ходатайство относительно переноса заседания для того, чтобы ему была обеспечена безопасность.



В то же время Донской отметил, что Тупицкий не явился без уважительной причины, и выразил убеждение, что необходимо рассмотреть вопрос о применении привода к Тупицкому.