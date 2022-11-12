Трофеем ВСУ впервые стал российский вертолет Ми-8

10:42 12 ноября Киев, Украина

Украинские военные впервые захватили военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Первый трофейный вертолет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет был захвачен во время контрнаступления на Херсонском направлении. По другой версии, этот вертолет оккупанты могли захватить в начале войны в аэропорту Херсона.

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Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Он может быть вооружен неуправляемыми снарядами типа С-5 или авиабомбами весом до 1100 кг.

Напомним, вооруженные силы Украины на Херсонском направлении захватили в качестве трофея редкую российскую боевую машину пехоты Басурманин.

Также украинские военные захватили редкий российский бронеавтомобиль Тайфун-К.