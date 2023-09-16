Три вражеских лодки вместе с экипажами уничтожены на юге Украины

С каждым днем все чаще звучат новости о потерях оккупантов на юге Украины. Как сообщила 16 сентября руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, ВСУ уничтожили еще три вражеских лодки вместе с экипажами.
Гуменюк также отметила, что россияне продолжают тактику террора и развернули информационную кампанию по обстрелу Новой Каховки. При этом все факты обстрелов россиян документированы и собрана доказательная база.
Напомним, 15 сентября российская авиация сбросила авиабомбу на жилой квартал в Новой Каховке. В ВСУ считают, что оккупанты хотели атаковать Берислав на правом берегу Днепра, но бомба упала с самолета раньше.
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