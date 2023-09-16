Три вражеских лодки вместе с экипажами уничтожены на юге Украины

11:25 16 сентября Киев, Украина

С каждым днем все чаще звучат новости о потерях оккупантов на юге Украины. Как сообщила 16 сентября руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, ВСУ уничтожили еще три вражеских лодки вместе с экипажами.

"Минус пяти крупнокалиберных пушек за минувшие сутки – это мощный результат Сил обороны, минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и располагать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", – рассказала она.

Гуменюк также отметила, что россияне продолжают тактику террора и развернули информационную кампанию по обстрелу Новой Каховки. При этом все факты обстрелов россиян документированы и собрана доказательная база.

"Как показала вчерашняя ситуация, добавляется очень тяжелый огневой террор Левобережья. Потому что не имея правильной организации того, что они запланировали, они способны бомбить и те направления даже, где расположены и их подразделения", – сказала спикер.

Напомним, 15 сентября российская авиация сбросила авиабомбу на жилой квартал в Новой Каховке. В ВСУ считают, что оккупанты хотели атаковать Берислав на правом берегу Днепра, но бомба упала с самолета раньше.