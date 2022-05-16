Три тысячи военных США направят в Афганистан в течение 48 часов

06:39 13 августа Киев, Украина

Как сообщалось ранее, 12 августа террористическое движение Талибан заявило о захвате афганского Кандагара, второго по величине города в стране. Кандагар стал 11 столицей провинции, перешедшей под контроль Талибана после начала выхода из Афганистана военного контингента Соединенных Штатов и НАТО. Разведка США считает, что до падения правительственного Кабула осталось менее трех месяцев.

Власти США направляют в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства страны в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в четверг, 12 августа.

По его словам, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства в Афганистане министр обороны США Ллойд Остин распорядился "направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности" этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены "три батальона" в ближайшие 48 часов – около 3 тысяч военнослужащих.

Он заверил, что размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер.

"Министр обороны поручил Пентагону временно разместить силы для обеспечения возможностей по безопасности гражданского персонала США и партнеров. Это временная миссия на ближайшую перспективу", – добавил Кирби.

Вывоз гражданских должен завершиться к 31 августа. При этом в Пентагоне затруднились назвать масштабы военного присутствия США в Афганистане после этого числа.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не намерена менять решение по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление "Талибана".

Тем временем в июле Талибан объявлял о контроле над 85 процентами территории страны.