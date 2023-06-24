Тревога в Ростове-на-Дону. Войска ЧВК Вагнера зашли в город - соцсети

08:10 24 июня Киев, Украина

События, происходящие сегодня в российскийском Ростове-на-Дону похожи на начало гражданской войны внутри военной державы. С ночи военная техника и солдаты ЧВК Вагнер заполнили улицы города. Здание штаба Южного военного округа находится в оцеплении. Население публикует в соцсетях многочисленные фото и видео военной техники и вооруженных военных.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал людей не выходить без нужды из дома.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для содержания порядка. Правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без нужды не выходить из дома", - заявил Голубев.

Ранее главарь ЧВК Евгений Пригожин опубликовал голосовое сообщение, в котором заявил, что его бойцы пересекли госграницу рф "во всех местах" и сейчас входят в Ростов.

"На данный момент мы пересекли во всех местах государственную границу. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов", – заявил Пригожин.

Он также добавил, что против "вагнеровцев" бросили срочников, которые отходят в сторону.

"Идем дальше. Если кто-то станет на пути, мы уничтожим всех. Мы идем до конца", - подчеркнул Пригожин.

Глава ЧВК также уверяет, что пограничники "обнимаются с его бойцами". Однако никаких фото или видео объятий нет.

Впоследствии в соцсетях появилось большое количество фото и видео военной техники на улицах города.

Кроме того, Пригожин заявил, что генштаба РВ Валерий Герасимов дал команду открыть огонь с самолетов по колоннам Вагнера, смешанным с гражданскими машинами. Однако пилоты приказ выполнять отказались.

Напомним, Пригожин заявил, что его наемники сбили два вертолета минобороны рф.