Тревога в Ростове-на-Дону. Войска ЧВК Вагнера зашли в город - соцсети

События, происходящие сегодня в российскийском Ростове-на-Дону похожи на начало гражданской войны внутри военной державы. С ночи военная техника и солдаты ЧВК Вагнер заполнили улицы города. Здание штаба Южного военного округа находится в оцеплении. Население публикует в соцсетях многочисленные фото и видео военной техники и вооруженных военных.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал людей не выходить без нужды из дома.
Ранее главарь ЧВК Евгений Пригожин опубликовал голосовое сообщение, в котором заявил, что его бойцы пересекли госграницу рф "во всех местах" и сейчас входят в Ростов.
Он также добавил, что против "вагнеровцев" бросили срочников, которые отходят в сторону.
Глава ЧВК также уверяет, что пограничники "обнимаются с его бойцами". Однако никаких фото или видео объятий нет.
Впоследствии в соцсетях появилось большое количество фото и видео военной техники на улицах города.
Кроме того, Пригожин заявил, что генштаба РВ Валерий Герасимов дал команду открыть огонь с самолетов по колоннам Вагнера, смешанным с гражданскими машинами. Однако пилоты приказ выполнять отказались.
Напомним, Пригожин заявил, что его наемники сбили два вертолета минобороны рф.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии