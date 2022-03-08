Третий раунд переговоров Украины и России в Беларуси завершился

Вторжение России в Украину, день 12-й. Украинская армия продолжает сдерживать продвижение российских войск. На этом фоне в Беларуси прошел третий раунд переговоров между Москвой и Киевом.
В Кремле озвучили условия, на которых Москва готова остановить вторжение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что «все это может остановиться в один момент», если Украина внесет поправки в Конституцию с прописанным отказом от вступления в какой-либо блок, признает Крым российским, а «республики ДНР и ЛНР – независимыми государствами».
Президент Владимир Зеленский продолжает стоят на своей позиции, о которой уже не раз говорил: Киев «не посягает на чужое», но и «своего не отдаст». При этом Зеленский особенно указывал на то, что контроль над Донбассом и Крымом вернется Украине «исключительно дипломатическим путем».
В Кремле озвучили условия, на которых Москва готова остановить вторжение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что «все это может остановиться в один момент», если Украина внесет поправки в Конституцию с прописанным отказом от вступления в какой-либо блок, признает Крым российским, а «республики ДНР и ЛНР – независимыми государствами».
Президент Владимир Зеленский продолжает стоят на своей позиции, о которой уже не раз говорил: Киев «не посягает на чужое», но и «своего не отдаст». При этом Зеленский особенно указывал на то, что контроль над Донбассом и Крымом вернется Украине «исключительно дипломатическим путем».
Третий раунд переговоров завершился незначительными сдвигами.
На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет.
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