Третий раунд переговоров Украины и России в Беларуси завершился

19:46 07 Март Киев, Украина

Вторжение России в Украину, день 12-й. Украинская армия продолжает сдерживать продвижение российских войск. На этом фоне в Беларуси прошел третий раунд переговоров между Москвой и Киевом.



В Кремле озвучили условия, на которых Москва готова остановить вторжение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что «все это может остановиться в один момент», если Украина внесет поправки в Конституцию с прописанным отказом от вступления в какой-либо блок, признает Крым российским, а «республики ДНР и ЛНР – независимыми государствами».



Президент Владимир Зеленский продолжает стоят на своей позиции, о которой уже не раз говорил: Киев «не посягает на чужое», но и «своего не отдаст». При этом Зеленский особенно указывал на то, что контроль над Донбассом и Крымом вернется Украине «исключительно дипломатическим путем».





Третий раунд переговоров завершился незначительными сдвигами.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет.