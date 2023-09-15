Третье обвинение: Коломойский под подозрением в организации мошенничества

07:39 15 сентября Киев, Украина

В четверг, 14 сентября, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому было предъявлено новое, третье по счету, обвинение, связанное с финансовыми махинациями в ПриватБанке, как сообщил советник главы Офиса Президента Украины, Сергей Лещенко.



Это обвинение появилось после тщательного расследования, проведенного Бюро экономической безопасности. В настоящее время досудебное расследование по этому делу продолжается.



Игоря Коломойского подозревают в следующих преступных действиях:

Организация фальсификации документов для незаконных переводов средств.

Участие в организованной группе, которая завладела имуществом других лиц в крупных объемах.

Приобретение и распоряжение имуществом, приобретенным преступным путем, как свидетельствуют фактические обстоятельства.