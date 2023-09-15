Третье обвинение: Коломойский под подозрением в организации мошенничества

В четверг, 14 сентября, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому было предъявлено новое, третье по счету, обвинение, связанное с финансовыми махинациями в ПриватБанке, как сообщил советник главы Офиса Президента Украины, Сергей Лещенко.
Это обвинение появилось после тщательного расследования, проведенного Бюро экономической безопасности. В настоящее время досудебное расследование по этому делу продолжается.
Игоря Коломойского подозревают в следующих преступных действиях:
Это обвинение появилось после тщательного расследования, проведенного Бюро экономической безопасности. В настоящее время досудебное расследование по этому делу продолжается.
Игоря Коломойского подозревают в следующих преступных действиях:
- Организация фальсификации документов для незаконных переводов средств.
- Участие в организованной группе, которая завладела имуществом других лиц в крупных объемах.
- Приобретение и распоряжение имуществом, приобретенным преступным путем, как свидетельствуют фактические обстоятельства.
Сергей Лещенко также отметил, что досудебное расследование показало, что Коломойский возглавил организованную группу, в которую входили руководитель Столичного филиала ПриватБанка, Сергей Волков, и другие высокопоставленные лица этой банковской организации.
/>Подозрение было объявлено Коломойскому в изоляторе в присутствии его адвоката.
/>Подозрение было объявлено Коломойскому в изоляторе в присутствии его адвоката.
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