Транснефть сообщает, что транзит российской нефти через Украину остановлен 4 августа.
Российская компания напоминает, что поставки по украинской части нефтепровода Дружба осуществляются на основании долгосрочного договора с Укртранснафтой на условиях 100% предоплаты.
В Транснефти заявляют, что при осуществлении платежа от 22 июля за транзит нефти в августе денежные средства были возвращены на счет компании 28 июля.
В Транснефти заявляют, что при осуществлении платежа от 22 июля за транзит нефти в августе денежные средства были возвращены на счет компании 28 июля.
В компании добавили, что именно Укртранснафта остановила транзит нефти именно из-за невозможности получить платеж.
При этом транзит нефти через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.
При этом транзит нефти через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.
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