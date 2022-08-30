17:49 09 августа Киев, Украина

Транснефть сообщает, что транзит российской нефти через Украину остановлен 4 августа.





В Транснефти заявляют, что при осуществлении платежа от 22 июля за транзит нефти в августе денежные средства были возвращены на счет компании 28 июля. Российская компания напоминает, что поставки по украинской части нефтепровода Дружба осуществляются на основании долгосрочного договора с Укртранснафтой на условиях 100% предоплаты.В Транснефти заявляют, что при осуществлении платежа от 22 июля за транзит нефти в августе денежные средства были возвращены на счет компании 28 июля.

"Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений", - говорится в сообщении.

"Для решения вопроса Транснефть направила обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО Укртранснафта, прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками", - отметили в Транснефти.

В компании добавили, что именно Укртранснафта остановила транзит нефти именно из-за невозможности получить платеж.



При этом транзит нефти через беларусь в направлении Польши и Германии продолжается.