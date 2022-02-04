Трансляция пресс-конференции Зеленского и Эрдогана в Киеве

17:21 03 Февраль Киев, Украина





Эрдоган и Сегодня в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом Эрдоган и Зеленский после переговоров подписали ряд документов и выступили с заявлениями перед представителями средств массовой информации.

Журналисты, прибывшие на встречу Зеленского и Эрдогана, узнали, что пресса не сможет поставить президентам вопрос.