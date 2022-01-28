Трансформация украинской энергетики является одной из главных задач на ближайшие годы, — Денис Шмигаль

16:02 28 Январь Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о стратегических шагах в направлении энергетической безопасности и усилении энергонезависимости Украины.

По словам главы правительства, сейчас активно идет работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E.

«В настоящее время выполнены почти все необходимые задачи, и Украина готова к синхронизации. В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы Украины в изолированном режиме», – отметил Денис Шмигаль.

Как подчеркнул Премьер-министр, увеличение собственной добычи газа является еще одним шагом в направлении укрепления энергетической безопасности. Для этого Украина активно развивает инструмент государственно-частного партнерства. Он отметил, что в настоящее время заключено 11 соглашений о распределении продукции в сфере добычи — это более $10 млрд инвестиций в разведку и начальную инфраструктуру.



Денис Шмигаль также отметил, что Украина активно продолжает сотрудничество с европейскими партнерами, в том числе по использованию украинских газохранилищ, которые используются в среднем на 20-24 млрд кубометров при объеме 33 млрд кубов.

«Наши газохранилища могут использоваться как газовый сейф для европейских компаний. Уже сейчас иностранные компании удерживают часть своего газа в режиме таможенного склада на территории Украины, но мы будем вести переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы этот процесс стал более системным», — отметил Глава Правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что правительство сейчас работает по трем основным направлениям реформирования угольной отрасли: зарядка рядов для перспективных шахт, чтобы обеспечить собственные нужды; поиск инвесторов или справедливая трансформация для всех остальных.

«Общества, зависящие от работы угольных шахт, получат преференции, финансы и возможности, чтобы там открывались новые предприятия, а люди могли получить нормальную работу, не связанную напрямую с угольной отраслью. Уже в этом году мы начнем два первых пилотных проекта по справедливой трансформации в Мирнограде и Червонограде», — сообщил Премьер-министр.

Одним из наиболее амбициозных проектов в энергетической отрасли, по словам Дениса Шмыгаля, остается развитие водородной энергетики. Он подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал в производстве чистой энергии и определена одним из потенциальных партнеров Европейского Союза по производству и поставке водорода.