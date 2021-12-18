Трамп жалеет об участии США в конфликтах на Ближнем Востоке

В своем недавнем интервью президент США Трамп рассказал, что отправка американских войск в страны Ближнего Востока – это большая ошибка правительства. Более того, участие в военных конфликтах Ближнего востока он считает величайшей ошибкой в истории США.
При этом Трамп заявил о своих достижениях в этой сфере на фоне своих предшественников на посту президента.
Напомним, в ежегодном послании к Конгрессу 4 февраля Трамп заявил, что намерен положить конец самой продолжительной войне Америки и вывести войска из Афганистана.
Осенью прошлого года Трамп вывел войска США из Сирии. Теперь защищать курдов и сражаться за землю с Турцией должен президент Сирии, считает Трамп.
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