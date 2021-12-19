Трамп заявил, что не всегда согласен с главным инфекционистом страны

Президент США Дональд Трамп не всегда согласен с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, однако у них очень хорошие отношения. Это американский лидер подтвердил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в ходе круглого стола в Белом доме.
Пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни в понедельник прокомментировала ситуацию с распространенным ранее Белым домом документом, в котором содержалась критика в адрес Фаучи со стороны видных экспертов в области здравоохранения. В нем, в частности, говорилось, что "некоторые представители Белого дома обеспокоены тем, как часто доктор Фаучи был не прав в различных ситуациях".
По словам Макинэни, Белый дом предоставил этот документ, отвечая на конкретный вопрос газеты The Washington Post относительно слов Трампа, который ранее отмечал, что Фаучи допускал в своей работе некоторые ошибки.
Американские СМИ уже в течение длительного времени обсуждают вопрос о возможных противоречиях между Трампом и Фаучи. Так, еще в апреле в интервью CNN Фаучи заявил, что в случае, если бы санитарные ограничения в США были введены раньше, удалось бы спасти больше жизней. Эти слова были истолкованы некоторыми СМИ, как фактически критика властей США за то, что они затянули с ответом. Позднее Фаучи объяснил, что "выбрал неправильные слова" при ответе на гипотетический вопрос и не считает, что действия властей были запоздалыми.
Сам Трамп у себя в Twitter при этом сделал перепост сообщения, в котором содержался призыв уволить Фаучи за его слова. Позднее, однако, пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер не собирается отстранять главного инфекциониста от его должности в группе специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом.
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