Трамп рассказал, при каком условии он мирно передаст президентство Байдену

Дональд Трамп не прекращает сомневаться в фальсификации выборов и намерен уступить президентство Джо Байдену только в том случае, если последнего поддержит Коллегия выборщиков.
Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило агентство Reuters.
"Конечно, я уйду, и вы знаете это. <...> Если они выборщики проголосуют за Байдена, то совершат ошибку", - отметил глава государства и добавил, что ему тяжело будет отступить.
Свое заявление американский лидер сделал во время выступления перед журналистами в День благодарения. При этом он в очередной раз обвинил власти штатов в фальсификациях на всеобщих выборах.
"Конечно, я уйду, и вы знаете это. <...> Если они выборщики проголосуют за Байдена, то совершат ошибку", - отметил глава государства и добавил, что ему тяжело будет отступить.
Свое заявление американский лидер сделал во время выступления перед журналистами в День благодарения. При этом он в очередной раз обвинил власти штатов в фальсификациях на всеобщих выборах.
Заседание Коллегии выборщиков намечено на 14 декабря.
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