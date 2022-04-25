Трамп рассказал, при каком условии он мирно передаст президентство Байдену

06:49 27 ноября Киев, Украина

Дональд Трамп не прекращает сомневаться в фальсификации выборов и намерен уступить президентство Джо Байдену только в том случае, если последнего поддержит Коллегия выборщиков.

Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило агентство Reuters.



"Конечно, я уйду, и вы знаете это. <...> Если они выборщики проголосуют за Байдена, то совершат ошибку", - отметил глава государства и добавил, что ему тяжело будет отступить.

Свое заявление американский лидер сделал во время выступления перед журналистами в День благодарения. При этом он в очередной раз обвинил власти штатов в фальсификациях на всеобщих выборах.

"Это очень трудная вещь уступать, потому что мы знаем, что было массовое мошенничество. Время на нашей стороне, все на нашей стороне. <...> Было массовое мошенничество, это не должно было происходить в нашей стране, мы словно страна третьего мира. У нас есть машины для обработки голосов, но никто не знает, как они считают", - уверен Трамп.

Заседание Коллегии выборщиков намечено на 14 декабря.