Трамп отклонил предложение Зеленского о визите в Украину

07:29 07 ноября Киев, Украина





Эту информацию сообщает Newsmax в своем отчете от 6 ноября.



Трамп объяснил свое решение, заявив, что в настоящее время не подходящий момент для такой поездки. Дональд Трамп , бывший президент Соединенных Штатов Америки, отклонил предложение украинского президента Владимира Зеленского о посещении Украины.Эту информацию сообщает Newsmax в своем отчете от 6 ноября.Трамп объяснил свое решение, заявив, что в настоящее время не подходящий момент для такой поездки.

"Я имею огромное уважение к президенту Зеленскому, но на данный момент считаю, что поездка в Украину была бы неуместной", - подчеркнул он.

Бывший американский лидер также добавил, что в настоящее время Администрация президента США Джо Байдена находится в диалоге с Зеленским, и он не хотел бы создавать "конфликт интересов".