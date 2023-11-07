Трамп отклонил предложение Зеленского о визите в Украину

07:29 07 ноября Киев, Украина

Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки, отклонил предложение украинского президента Владимира Зеленского о посещении Украины.

Эту информацию сообщает Newsmax в своем отчете от 6 ноября.

Трамп объяснил свое решение, заявив, что в настоящее время не подходящий момент для такой поездки.
"Я имею огромное уважение к президенту Зеленскому, но на данный момент считаю, что поездка в Украину была бы неуместной", - подчеркнул он.
Бывший американский лидер также добавил, что в настоящее время Администрация президента США Джо Байдена находится в диалоге с Зеленским, и он не хотел бы создавать "конфликт интересов".