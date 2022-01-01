Традиционное новогоднее обращение Президента к украинцам

Вот и ушел в прошлое очередной год, год постоянной борьбы, пандемии коронавируса, затянувшейся войны, мирных и военных потерь, угроз и неопределенности с востока. Но наш народ способен все перетерпеть и сохранить надежду на лучшее будущее, на новый пришедший год.

Как принято, за минуты до наступления Нового года по всем каналам украинского вещания прозвучало поздравление президента Украины Владимира Зеленского, обращенное ко всем украинцам.

Поздравляя народ страны с Новым 2022 годом, Владимир Зеленский назвал многочисленные достижения украинцев в 2021 году. Он напомнил о значимости уходившего года, как 30-летней дате независимости украинского народа. Президент говорил "не о том, что было сделано, а о тех, кто сделал".

В своей речи он отметил заслуги врачей, педагогов, спасателей, спортсменов, а главное – защитников страны, которые добровольно и мужественно обороняют Украину на востоке.

В числе достижений украинского народа президент назвал операцию по эвакуации украинских и иностранных граждан из Афганистана, выход нашей сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020, успешный старт Крымской платформы, принятый закон об олигархах, небывалый урожай, достигнутые итоги Большого строительства и многое другое.

В отношении войны на Донбассе президент сказал следующее: "К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше! Я уверен в этом! " Пожелав всем крепкого здоровья, Владимир Зеленский добавил: "Чтобы соседи в гости к нам - с заливным и с бутылкой, а не с оружием и без стука. И чтобы друзья - и чтобы они были настоящими, готовыми биться за тебя, - не в Твиттере, а рядом".

Главным пожеланием и обещанием главы государства стало возвращение Крыма и Донбасса.

Что ж, народ Украины согласен с этими словами и полон готовности прикладывать свои силы для того, чтобы пожелания президента как можно в большем объеме исполнились.

А из зоны ООС в адрес всего украинского народа прозвучали слова поздравления наших защитников: "Празднуйте, мы прикроем!".