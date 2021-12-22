Торговые представительства с РФ: соглашение расторгнуто

14:43 17 Август Киев, Украина

Аннулировано еще одно соглашение между Украиной и Россией, Кабмин прекратил договоренность с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в понедельник, 17 августа.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года", – написала чиновница.

Джапарова также отметила, что, учитывая российскую агрессию, оккупацию Крыма и современное состояние отношений двух стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.