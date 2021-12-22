Торговые представительства с РФ: соглашение расторгнуто

Аннулировано еще одно соглашение между Украиной и Россией, Кабмин прекратил договоренность с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в понедельник, 17 августа.
Джапарова также отметила, что, учитывая российскую агрессию, оккупацию Крыма и современное состояние отношений двух стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.
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