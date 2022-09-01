"Только вывод россией своих сил с ЗАЭС устранит ядерные угрозы" - Кислица

14:09 24 августа Киев, Украина

В ночь на 24 августа Совет Безопасности ООН по инициативе рф провел заседание по ситуации на оккупированной Запорожской атомной электростанции.





Постпред россии при ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что рф якобы не размещает тяжелые вооружения на



Постпред Украины Сергей Кислица в свою очередь заявил, что для того, чтобы решить вопрос насчет ЗАЭС и обеспечить безопасность на ядерном объекте, нужно вывести российские войска и демилитаризовать зону возле станции. Представитель страны-агрессора с самого начала заявил о "непрерывных украинских провокациях". Украинская же сторона отметила, что рф таким образом хочет отвлечь внимание от заседания Совбеза, на котором будут говорить о последствиях российской агрессии в отношении Украины, которое пройдет сегодня, 24 августа.Постпред россии при ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что рф якобы не размещает тяжелые вооружения на ЗАЭС и не использует ее в военных целях. После этого он продолжил сыпать обвинениями в адрес ВСУ.Постпред Украины Сергей Кислица в свою очередь заявил, что для того, чтобы решить вопрос насчет ЗАЭС и обеспечить безопасность на ядерном объекте, нужно вывести российские войска и демилитаризовать зону возле станции.

"Нынешняя ситуация дает понять, что все, что в конечном счете устранит ядерные угрозы, связано с незаконным российским присутствием на АЭС. Это вывод российского оружия и войск и возвращение станции под законный контроль Украины", - сказал Кислица.

Он также добавил, что страна-террорист не прекращает играть с международным сообществом. россия имела наглость собрать Совбез ООН , чтобы обсудить собственный террор.



По его словам, Украина приветствует готовность гендиректора МАГАТЭ направить международную миссию на ЗАЭС.

"Учитывая масштабы текущих вызовов и угроз, мы также призываем МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия ее экспертов на ЗАЭС, пока компетентные украинские органы не вернут полный контроль над этим ядерным объектом", - отметил постоянный представитель Украины при ООН.

В свою очередь заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс заявил, что российские войска после захвата Запорожской АЭС используют ядерный объект в качестве плацдарма для ведения войны.

"Только руководство рф может объяснить, почему их войска бездумно атаковали и захватили контроль над станцией, поставив нас на грань ядерной катастрофы", - сказал он.

А заместитель генсека ООН Розмари ди Карло заявила, что любой потенциальный ущерб, нанесенный ЗАЭС, может повлечь ужасные последствия для всего региона и привести к гуманитарной катастрофе.