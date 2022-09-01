"Только вывод россией своих сил с ЗАЭС устранит ядерные угрозы" - Кислица

В ночь на 24 августа Совет Безопасности ООН по инициативе рф провел заседание по ситуации на оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Представитель страны-агрессора с самого начала заявил о "непрерывных украинских провокациях". Украинская же сторона отметила, что рф таким образом хочет отвлечь внимание от заседания Совбеза, на котором будут говорить о последствиях российской агрессии в отношении Украины, которое пройдет сегодня, 24 августа.
Постпред россии при ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что рф якобы не размещает тяжелые вооружения на ЗАЭС и не использует ее в военных целях. После этого он продолжил сыпать обвинениями в адрес ВСУ.
Постпред Украины Сергей Кислица в свою очередь заявил, что для того, чтобы решить вопрос насчет ЗАЭС и обеспечить безопасность на ядерном объекте, нужно вывести российские войска и демилитаризовать зону возле станции.
Постпред россии при ООН Василий Небензя выдал лживое заявление о том, что рф якобы не размещает тяжелые вооружения на ЗАЭС и не использует ее в военных целях. После этого он продолжил сыпать обвинениями в адрес ВСУ.
Постпред Украины Сергей Кислица в свою очередь заявил, что для того, чтобы решить вопрос насчет ЗАЭС и обеспечить безопасность на ядерном объекте, нужно вывести российские войска и демилитаризовать зону возле станции.
Он также добавил, что страна-террорист не прекращает играть с международным сообществом. россия имела наглость собрать Совбез ООН, чтобы обсудить собственный террор.
По его словам, Украина приветствует готовность гендиректора МАГАТЭ направить международную миссию на ЗАЭС.
В свою очередь заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс заявил, что российские войска после захвата Запорожской АЭС используют ядерный объект в качестве плацдарма для ведения войны.
А заместитель генсека ООН Розмари ди Карло заявила, что любой потенциальный ущерб, нанесенный ЗАЭС, может повлечь ужасные последствия для всего региона и привести к гуманитарной катастрофе.
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