Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме

17:05 28 сентября Киев, Украина

Участие в псевдореферендуме оккупантов приняли только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области.

 
Фамилии коллаборантов уже известны, поэтому они не уйдут от ответственности.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 28 сентября.
 
"Спасибо мелитопольцам за несокрушимую позицию сопротивления врагу. Ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования", - подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что Украина продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты и обеспечивать все социальные гарантии.

По его словам, жителям города, которые предоставляют информацию о предателях по электронной почте, уже известны фамилии всех коллаборантов.
 
"Ни один из них не уйдет от ответственности", - заверил глава города.