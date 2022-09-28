Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме

Участие в псевдореферендуме оккупантов приняли только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области.
Фамилии коллаборантов уже известны, поэтому они не уйдут от ответственности.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 28 сентября.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 28 сентября.
Он также добавил, что Украина продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты и обеспечивать все социальные гарантии.
По его словам, жителям города, которые предоставляют информацию о предателях по электронной почте, уже известны фамилии всех коллаборантов.
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