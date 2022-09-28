Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме

17:05 28 сентября Киев, Украина

Участие в псевдореферендуме оккупантов приняли только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области.

Фамилии коллаборантов уже известны, поэтому они не уйдут от ответственности.



Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 28 сентября.

"Спасибо мелитопольцам за несокрушимую позицию сопротивления врагу. Ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования", - подчеркнул чиновник.



Он также добавил, что Украина продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты и обеспечивать все социальные гарантии.



По его словам, жителям города, которые предоставляют информацию о предателях по электронной почте, уже известны фамилии всех коллаборантов.