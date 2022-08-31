Точными ударами артиллерии и авиации ВСУ наносят большие потери армии рф

11:22 06 августа Киев, Украина

С 24 февраля по 6 августа общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 41 900 человек (+250 за сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу.

В частности, были уничтожены:

1802 (+10) танков

4051 (+19) боевых бронированных машины

955 (+5) артиллерийских систем

260 (+0) реактивных систем залпового огня

127 (+4) средства ПВО

223 (+0) самолета

191 (+0) вертолет

742 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня

182 (+0) крылатые ракеты

15 (+0) кораблей / катеров

2970 (+6) единицы автомобильной техники и автоцистерн

85 (+2) единицы специальной техники

Вчера наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что 5 августа украинские военные на южном направлении уничтожили 79 оккупантов, около 40 единиц российской техники и шесть складов боеприпасов.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), 4 августа украинские военные нанесли удар по автомобилям с российскими захватчиками, когда те возвращались из совещания. Уничтожены 11 оккупантов. По его данным, ликвидированы шесть командиров и пять солдат вражеской армии.

Штирлиц отметил, что атака была совершена благодаря разведданым 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.